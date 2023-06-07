В Ярославле из-за сильного ветра деревья упали на трамвайные пути и машины

Дерево упало на улице Суздальская. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 7 июня, сильный ветер с корнем вырывал и ломал деревья. Об этом местные жители рассказали в соцсетях, а также поделились фотографиями последствий непогоды.

На улице Воинова дерево упало прямо параллельно стоящим автомобилям, практически не повредив их по счастливой случайности. На улице Рыкачева огромное дерево с корнем было вырвано из-за сильнейших порывов ветра, а на улице Пирогова дерево упало рядом с детской площадкой. Почти на каждой улице города не обошлось без сломанных деревьев и множества веток.

Дерево сломалось на улице Пирогова и упало рядом с детской площадкой. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Также очевидцы пишут, что в разгар непогоды на небе зарождался вихрь, но, к счастью, он обошел стороной город. Помимо этого, ярославцы рассказывают об обрывах проводов и перекрытых проездах, например, у ДК Нефтяник.

На улице Воинова дерево упало прямо параллельно стоящим автомобилям. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В правительстве Ярославской области сообщили, что из-за того, что деревья упали на трамвайные пути на Ленинградском проспекте, а также на контактную сеть на улицах Менделеева и Гагарина, маршруты трамваев №№5 и 7, а также троллейбуса №5 – работают по укороченному варианту.

Оперативные службы восстанавливают движение.