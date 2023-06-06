В Рыбинске пройдет акция «Шаг к здоровью»

В Рыбинске возобновилась акция «Шаг к здоровью». Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске возобновилась акция «Шаг к здоровью». Горожан приглашают проверить свое здоровье сегодня, 6 июня, с 16:00 до 19:00. Палатки, в которых будут работать медики, выставят на площади Дерунова и в Волочаевском парке.

Рыбинцы смогут бесплатно измерить уровень глюкозы и холестирина, провести спирометрию и пульсометрию, измерить рост, вес, определить ИМТ и артериальное давление, а также уровень СО2 в выдыхаемом воздухе и оксигемоглобин в крови.

- По результатам исследований медики дадут рекомендации по лечению и поддержанию здоровья, также можно послушать лекцию специалистов по предупреждению заболеваний, таких как сахарный диабет, инсульт, инфаркт, астма и другие, - сообщили в администрации города. График работы выездных бригад медиков в июне в Рыбинске:

- 6, 7 и 8 июня с 16:00 до 19:00 - Площадь имени Дерунова, - 6, 7 и 8 июня с 16:00 до 19:00 - Волочаевский парк, - 7 и 21 июня с 16:00 до 19:00 - мкр. Переборы, детский парк, - 13, 14 и 5 июня с 16:00 до 19:00 - ул.Черняховского, 14, - 13, 14 и 15 июня с 16:00 до 19:00 - Соборная площадь, - 20, 21 и 22 июня с 16:00 до 19:00 - площадь имени Маршала Жукова, - 20, 21 и 22 июня с 16:00 до 19:00 - Комсомольская площадь, - 27, 28 и 29 июня с 16:00 до 19:00 - у проходных АО «ССЗ «Вымпел», - 27, 28 и 29 июня с 16:00 до 19:00 - территория АО «ОДК - Газовые турбины».