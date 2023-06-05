Сергей Волканевский занял пост и.о. главы ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Фото: Мэрия Ярославля

Сергей Волканевский занял пост исполняющего обязанности главы ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Он начал работать в этой должности с 2 июня. Ранее организацией руководил Илья Прокопьев, который сейчас обвиняется во взяточничестве вместе с бывшим директором департамента транспорта региона Татьяной Черемных.

Сергей Волканевский до этого работал первым заместителем директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, а также возглавлял управление городского пассажирского транспорта, пока последнее не упразднили.