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НовостиОбщество5 июня 2023 8:22

Сергей Волканевский занял пост и.о. главы ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»

Он начал работать в этой должности с 2 июня
Анастасия ГОЛУБЕВА
Сергей Волканевский занял пост и.о. главы ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»

Сергей Волканевский занял пост и.о. главы ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»

Фото: Мэрия Ярославля

Сергей Волканевский занял пост исполняющего обязанности главы ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Он начал работать в этой должности с 2 июня. Ранее организацией руководил Илья Прокопьев, который сейчас обвиняется во взяточничестве вместе с бывшим директором департамента транспорта региона Татьяной Черемных.

Сергей Волканевский до этого работал первым заместителем директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, а также возглавлял управление городского пассажирского транспорта, пока последнее не упразднили.