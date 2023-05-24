Директора департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных подозревают в получении взятки

Татьяна Черемных задержана по подозрению в получении взятки. ФОТО: страница Татьяны Черемных ВКонтакте

Директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных и несколько должностных лиц задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в правительстве региона, данные должностные лица с 24 мая уволены с государственной службы.

- По материалам УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента транспорта Ярославской области и иных подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следствие считает, что с февраля по май 2023 года подозреваемые, в том числе и Татьяна Черемных, получили деньги от частных предпринимателей за общее покровительство по службе. Сумма, переданная чиновникам, не называется.

- Антикоррупционной комиссией при губернаторе Ярославской области будет проведена комплексная проверка деятельности департамента транспорта. Губернатором совместно с правоохранительными органами и впредь будут пресекаться все коррупционные проявления на территории области, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Татьяна Черемных возглавила ярославский дептранс в марте 2022 года. Ранее она работала в министерстве транспорта Тверской области.