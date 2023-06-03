В Ярославле заключили под стражу 15-летнюю девушку, которая нанесла смертельное ножевое ранение мужчине

15-летней жительнице Ярославля предъявлено обвинение в убийстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле суд заключил под стражу 15-летнюю девушку. Ей предъявлено обвинение в убийстве.

Преступление было совершено в ночь со 2 на 3 июня. В квартире на улице Гончарова подростки праздновали день рождения. Родителей дома не было и молодежь, оставленная без присмотра, разгулялась. На просьбы соседей вести себя потише подростки не реагировали. Тогда, устав от криков и громкой музыки, около трех часов ночи соседи позвонили хозяйке квартиры. Она приехала утихомирить детей вместе со своим знакомым.

- В результате возникшего конфликта 15-летняя девушка нанесла 41-летнему мужчине колото-резаное ранение в область грудной клетки, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Но пострадавший до больницы не доехал - от полученного ранения умер в машине медиков.

- По ходатайству следователя сегодня, 3 июня, в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - уточнили в областном СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.