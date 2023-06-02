В Ярославле 15-летняя девочка могла зарезать 41-летнего мужчину

В Ярославле от ножевого ранения, нанесенного, предположительно, 15-летней девушкой, умер 41-летний мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 2 июня в доме на улице Гончарова в Ярославле произошло убийство. По словам очевидцев, компания подростков шумно гуляла в одной из квартир. Около трех часов ночи домой приехала хозяйка квартиры и ее знакомый. Между ним и подростками начался конфликт. В итоге мужчина получил удар ножом в грудь.

- В результате полученной травмы потерпевший скончался в карете скорой помощи. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Обстоятельства совершения преступления сейчас устанавливаются, следователи продолжают работать на месте. По одной из версий, смертельный удар ножом могла нанести 15-летняя девушка.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения. В ближайшее время будет предъявлено обвинение, - уточнили в ведомстве.