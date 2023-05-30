В Ярославле под колесами иномарки погиб 20-летний пешеход

В Ярославле под колесами «Ниссана» погиб 20-летний молодой человек. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

На Московском проспекте в Ярославле под колесами «Ниссана» погиб 20-летний молодой человек. ДТП произошло днем 30 мая в районе моста через Которосль.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, пострадавшего госпитализировали. Но спасти его медикам не удалось.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По словам очевидцев, молодой человек шел по дороге навстречу машинам.

29 мая в Ярославском районе электровоз насмерть сбил 13-летнего подростка.