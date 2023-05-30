В Ярославском районе электровоз сбил 13-летнего мальчика

В Ярославской области электровоз сбил ребенка. ФОТО: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Ярославской области электровоз сбил 13-летнего подростка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

ЧП произошло 29 мая на 270-м километре перегона между железнодорожными станциями Козьмодемьянск-Полянки. Почему мальчик оказался на путях, сейчас устанавливают следователи.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В минувшие выходные под грузовой поезд попал 59-летний мужчина.