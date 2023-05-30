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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:09

В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

ЧП произошло рядом со станцией Берендеево
Полина Вачнадзе
59-летний мужчина попал под колеса поезда в Ярославской области.

59-летний мужчина попал под колеса поезда в Ярославской области.

Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ярославской области грузовой поезд сбил мужчину. ЧП произошло в минувшие выходные недалеко от железнодорожной станции Берендеево.

- Установлено, что 59-летний местный житель находился на путях в непосредственной близости к приближающемуся поезду. На звуковые сигналы, подаваемые машинистом, не реагировал. Применялось экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

От полученных травм пешеход скончался.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку.