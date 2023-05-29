В отношении водителя, устроившего массовое ДТП в Ростовском районе, возбудили уголовное дело

В аварии погибла 72-летняя женщина Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе вчера, 28 мая, на трассе М-8 произошло массовое ДТП. Грузовик «Фотон» врезался в легковушку «Хендай», которая ехала перед ним, после чего столкнулись еще пять машин: «Ивеко», «УАЗ», «Киа», «Мазда» и «Форд».

В аварии погибла 72-летняя пассажирка «Хендая», в больнице находится водитель этого автомобиля. Мужчины, которые были за рулем машин «Ивеко» и «Киа» нуждаются в амбулаторном лечении.

- Полицией по Ростовскому району в отношении 44-летнего водителя автомобиля «Фотон» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.