В Ростовском районе на трассе М-8 произошло массовое ДТП

Одну из легковушек зажало между двумя фурами Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе сегодня, 28 мая, примерно в 14 часов на трассе М-8 произошло массовое ДТП. Очевидцы в соцсетях пишут о том, что невозможно посчитать количество машин, которые попали в эту аварию, так как их много. Также люди отмечают, что после ДТП в районе Туношны образовалась огромная пробка. Одну из легковушек зажало между двумя фурами.

В ДТП попали семь машин Фото: УМВД по Ярославской области

- 28 мая около 14.00 на 213 км федеральной автодороги М-8 в Ростовском районе произошло ДТП с участием 7 автотранспортных средств. В настоящее время имеется информация о трех пострадавших. Сотрудники ДПС ГИБДД осуществляют регулировочно-распорядительные действия на месте происшествия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.