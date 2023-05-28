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НовостиПроисшествия28 мая 2023 13:02

В Ростовском районе на трассе М-8 произошло массовое ДТП

Сейчас известно о трех пострадавших
Анастасия ГОЛУБЕВА
Одну из легковушек зажало между двумя фурами

Одну из легковушек зажало между двумя фурами

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе сегодня, 28 мая, примерно в 14 часов на трассе М-8 произошло массовое ДТП. Очевидцы в соцсетях пишут о том, что невозможно посчитать количество машин, которые попали в эту аварию, так как их много. Также люди отмечают, что после ДТП в районе Туношны образовалась огромная пробка. Одну из легковушек зажало между двумя фурами.

В ДТП попали семь машин

В ДТП попали семь машин

Фото: УМВД по Ярославской области

- 28 мая около 14.00 на 213 км федеральной автодороги М-8 в Ростовском районе произошло ДТП с участием 7 автотранспортных средств. В настоящее время имеется информация о трех пострадавших. Сотрудники ДПС ГИБДД осуществляют регулировочно-распорядительные действия на месте происшествия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.