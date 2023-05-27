В Ярославле на ходу загорелся трамвай

В Ярославле загорелся трамвай. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Утром 27 мая в Ярославле загорелся трамвай. ЧП произошло на улице Чкалова недалеко от Юбилейного парка.

- В 10:02 поступило сообщение о возгорании трамвая. Задействовано две единицы техники и 9 человек личного состава. Ликвидация пожара в 10:19, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Огонь повредил крышу на площади в 1 квадратный метр. Пассажиры и водитель не пострадали.

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