На мебельной фабрике в Рыбинске произошел крупный пожар

Пожар на мебельной фабрике в Рыбинске продолжают тушить. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Крупный пожар произошел сегодня, 27 мая, в Рыбинске. Загорелся цех по производству мебели на фабрике "Свобода", произошло обрушение кровли.

Сообщение о возгорании поступило в 18:27. На место выехали 52 человека личного состава и 14 единиц техники, позже количество ресурсов, привлеченных для тушения, было увеличено.

- Задействовано 68 человек и 18 единиц техники. Возгорание на площади в 500 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место прибыл Рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин.

- Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара, - сообщили в пресс-службе ведомства.