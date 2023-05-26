В суд направлено дело о гибели рабочего при обрушении здания-памятника в Ярославле

При обрушении здания на улице Андропова в Ярославле в марте 2022 года погиб рабочий. Фото: Прокуратура Ярославской области.

В Кировский районный суд Ярославля поступило уголовное дело о гибели рабочего при проведении строительных работ и обрушении памятник архитектуры. Обвиняемый – 43-летний Максим Катков, владелец дома, который является объектом культурного наследия.

ЧП на улице Андропова в Ярославле произошло в 20 марта прошлого года. Во время ремонта обрушили перекрытия здания: один человек погиб под завалами.

- По версии следствия, период с января по март 2022 года собственник самовольно с привлечением работников проводил реконструкцию подвала, включая работы по выемке грунта. Произошло обрушение строительных конструкций в помещениях подвала и первого этажа здания, что повлекло смерть одного работника и причинение вреда здоровью различной степени тяжести четверых, а также повреждение объекта культурного наследия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Максиму Каткову грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовалось СКР по Ярославской области.