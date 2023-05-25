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НовостиПроисшествия25 мая 2023 10:43

В Ярославском районе насмерть сбили 15-летнего велосипедиста

Молодой человек умер на месте ДТП
Полина Вачнадзе
В Ярославской области под колесами иномарки погиб подросток.

В Ярославской области под колесами иномарки погиб подросток.

Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославском районе под колеса «Фольксвагена» попал 15-летний юноша-велосипедист. ДТП произошло около 22 часов 24 мая на 19-м километре дороги Золотое кольцо.

- 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на велосипедиста, который ехал по проезжей части. Молодой человек скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

И уточнили, что водитель был трезв.

Следственной частью СУ регионального УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».