МЧС вновь предупредило ярославцев о пятом классе пожароопасности в некоторых районах Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких районах Ярославской области 25 мая сохранится пятый класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Опасность возникновения пожаров завтра есть в Переславле и Мышкинском районе. Такое же предупреждение действует и сегодня, 24 мая.

Напомним, что 17 мая в регионе был введен особый противопожарный режим. Он продлится 21 день. В это время на территории региона нельзя посещать леса, разводить костры, жечь траву, мусор и другие бытовые отходы.