Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 15:08

МЧС вновь предупредило ярославцев о пятом классе пожароопасности в некоторых районах

Такая обстановка сохранится 25 мая
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС вновь предупредило ярославцев о пятом классе пожароопасности в некоторых районах

МЧС вновь предупредило ярославцев о пятом классе пожароопасности в некоторых районах

Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких районах Ярославской области 25 мая сохранится пятый класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Опасность возникновения пожаров завтра есть в Переславле и Мышкинском районе. Такое же предупреждение действует и сегодня, 24 мая.

Напомним, что 17 мая в регионе был введен особый противопожарный режим. Он продлится 21 день. В это время на территории региона нельзя посещать леса, разводить костры, жечь траву, мусор и другие бытовые отходы.