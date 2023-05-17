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НовостиОбщество17 мая 2023 15:05

В Ярославской области с 17 мая ввели особый противопожарный режим

Он продлится 21 день
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области с 17 мая ввели особый противопожарный режим

В Ярославской области с 17 мая ввели особый противопожарный режим

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области с сегодняшнего дня ввели особый противопожарный режим. Он продлится 21 день. В это время на территории региона нельзя посещать леса, разводить костры, жечь траву, мусор и другие бытовые отходы.

- Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, - сообщили в правительстве Ярославской области.