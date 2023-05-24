Ярославские энергетики готовят электрические сети к отопительному сезону

Специалисты проводят массовые ремонтные работы. Фото: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» проводят массовые ремонтные работы, чтобы подготовить электросетевой комплекс региона к отопительному сезону. Ремонтная кампания продлится до конца сентября.

К началу июня энергетики отремонтировали 69 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ, заменили 345 опор, 850 дефектных изоляторов, 14 км обычного провода на самонесущий изолированный. Также проводится выправка опор, укрепление фундаментов, ремонтируются ограждения, восстанавливаются обязательные обозначения и нумерация.

Всего ремонтная кампания 2023 года охватит более 98 км воздушных линий 0,4-110 кВ и 231 трансформаторную подстанцию 10/6/0,4 кВ. На 102 питающих центрах 35-110 кВ будет выполнен текущий и капитальный ремонт основного оборудования и составляющих элементов.

Расчистка от травы и веток. Фото: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Помимо этого, запланирована масштабная расчистка просек воздушных линий от поросли, которая при неблагоприятных погодных условиях может спровоцировать технологические нарушения в сетях. В планах текущего года провести расчистку на территории площадью свыше 2615 Га.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго», в ходе подготовки к сезону массовых ремонтных работ в «Ярэнерго» проведены техосмотры и ремонты автомашин и спецтехники, подготовлены инструменты и приборы. Склады в необходимом количестве укомплектованы расходными материалами и комплектующими, персонал полностью обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- Программа технического обслуживания и ремонта электрооборудования является важнейшим этапом подготовки электросетевого комплекса к зиме и должна выполняться на 100%. Это позволит обеспечить высокий уровень надежности электроснабжения жителей Ярославской области в предстоящем отопительном сезоне», – рассказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.