В центре Ярославля скосили борщевик, который ранее обнаружил детский омбудсмен. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

В центре Ярославля быстрее, чем за сутки скосили борщевик, который ранее заметил детский омбудсмен Михаил Крупин. Мэрия города быстро приняла соответствующие меры и устранила опасную проблему.

- Полагаю, что главам муниципальных районов необходимо проверить прилегающую территорию детских организаций и мест массового пребывания детей на наличие борщевика, чтобы исключить беды, - отметил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.