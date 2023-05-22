В центре Ярославля детский омбудсмен обнаружил борщевик вдоль тротуаров. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В центре Ярославля детский омбудсмен Михаил Крупин обнаружил заросли борщевика. Опасное растение заполнило газоны недалеко от мэрии города – на улице Максимова вдоль тротуаров.

От борщевика на коже появляются сильнейшие ожоги, дети просто могут не заметить это растение среди другой травы.

- Это вопиющий случай. Через неделю у детей начинаются каникулы. Хорошая погода позволяет ходить в шортах и футболках. Если не предпринять соответствующие меры, дети массово начнут поступать в больницы с сильнейшими ожогами. Мэрии г. Ярославля нужно срочно принять меры по ликвидации борщевика, - пояснил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.