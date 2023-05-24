Директор ярославского департамента транспорта задержана по подозрению в получении взятки

Руководителя ярославского департамента транспорта подозревают в получении взятки. ФОТО: страница Татьяны Черемных ВКонтакте

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержана директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных и еще несколько чиновников. Имена и фамилии тех, кто попал под подозрение, на данный момент не известны.

Уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере» возбуждено по материалам, которые в следственные органы предоставили сотрудники регионального УФСБ. Следствие считает, что с февраля по май 2023 года подозреваемые, в том числе и Татьяна Черемных, получили деньги от частных предпринимателей за общее покровительство по службе. Сумма, переданная чиновникам, не называется.

- В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ближайшее время в департаменте транспорта региона пройдет комплексная проверка.