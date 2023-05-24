Рыбинску передадут 39 автобусов из Ярославля

В Рыбинское ПАТП-1 из Ярославля поступят 39 автобусов ЛиАЗ.
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинское ПАТП-1 из Ярославля поступят 39 дополнительных автобусов ЛиАЗ вместимостью 75 пассажиров каждый. По словам главы города Дмитрия Рудакова, это беспрецедентное обновление автопарка, произошедшее за последние годы.
- Последний раз крупное обновление автопарка было при Юрии Ласточкине. Сейчас износ парка колоссальный, на ходу менее 50 автобусов. Отсюда регулярные срывы рейсов, - сказал Дмитрий Рудаков.
Автобусы, не новые, но на ходу, передадут Рыбинску в течение месяца. К концу июня парк ПАТП-1 существенно обновится.
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