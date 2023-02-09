Рыбинск просит у Ярославля автобусы, которые снимут с рейсов после транспортной реформы

Автобусы из Ярославля могут быть переданы Рыбинску. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили вопрос передачи Рыбинску автобусов, которые окажутся не востребованы в областном центре после проведения транспортной реформы.

Во время реформы, которая стартует в Ярославле в апреле, планируют обновить весь подвижной состав. На линии будут выходить автобусы, не старше одного года с момента выпуска.

- Степень износа нашего парка колоссальная. Автобусы 2010-го, 2011 года или еще старше. В Ярославле при замене постараемся забрать более новые, 2019 года. Об этом я говорил с Михаилом Яковлевичем, - цитирует слова Дмитрия Рудакова издание "Коммерсант".