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НовостиОбщество23 мая 2023 15:00

В нескольких районах Ярославской области 24 мая будет действовать пятый класс пожароопасности

Об этом предупредили в МЧС
Анастасия ГОЛУБЕВА
В нескольких районах Ярославской области 24 мая будет действовать пятый класс пожароопасности

В нескольких районах Ярославской области 24 мая будет действовать пятый класс пожароопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких районах Ярославской области 24 мая будет действовать пятый класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Опасность возникновения пожаров завтра есть в Переславле и Мышкинском районе.

Напомним, что 17 мая в регионе был введен особый противопожарный режим. Он продлится 21 день. В это время на территории региона нельзя посещать леса, разводить костры, жечь траву, мусор и другие бытовые отходы.