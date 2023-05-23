В нескольких районах Ярославской области 24 мая будет действовать пятый класс пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких районах Ярославской области 24 мая будет действовать пятый класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Опасность возникновения пожаров завтра есть в Переславле и Мышкинском районе.

Напомним, что 17 мая в регионе был введен особый противопожарный режим. Он продлится 21 день. В это время на территории региона нельзя посещать леса, разводить костры, жечь траву, мусор и другие бытовые отходы.