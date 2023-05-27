Эльхан Мардалиев поздравил ярославцев с Днем города

Ярославцев поздравляют с Днем города!

Уважаемые жители Ярославля!

Сегодня мы отмечаем день рождения нашего города – день, который наполнен историей, традициями и красотой. Город трудовой доблести Ярославль – это город, который всегда был и остается сердцем Золотого кольца России, городом, который привлекает своей уникальной архитектурой, богатым культурным наследием и гостеприимством своих жителей.

В этот знаменательный день я хочу поздравить всех жителей Ярославля с днем рождения нашего прекрасного города! Мы можем гордиться тем, что живем в таком красивом и уникальном месте, которое имеет свою историю и свой неповторимый характер.

Я хочу пожелать всем жителям Ярославля здоровья, счастья, благополучия и процветания. Пусть наш город остается таким же прекрасным и уникальным, каким мы его знаем и любим. Пусть он продолжает радовать нас своей красотой, традициями и возможностями.

С днем рождения, Ярославль! Ты навсегда в сердце каждого из нас!

Депутат Ярославской областной Думы от КПРФ, главный редактор газеты «Советская Ярославия» Эльхан МАРДАЛИЕВ