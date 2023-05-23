Управляющая компания выплатит жительнице Ярославля более миллиона рублей за прорыв трубы с горячей водой

В Квартире Ярославля из-за прорыва трубы погибли животные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более миллиона рублей должна выплатить управляющая компания Кировского района жительнице Ярославля, в квартире которой в феврале 2021 года произошло ЧП. Прорвало трубу горячего водоснабжения и в комнаты хлынул кипяток.

Женщине обожгло обе стопы, из-за термических ожогов погибли две кошки и собака – собака умерла сразу же, на месте происшествия, кошек пытались спасти в ветклинике, но безуспешно. Пострадала квартира и мебель в ней.

- Хозяйка жилья перенесла сильные эмоциональные переживания из-за мучительной смерти домашних животных, полученных телесных повреждений, из-за которых она не могла самостоятельно передвигаться, кроме того ей пришлось переехать на съемное жилье. Досудебная претензия истицы оставлена АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» без удовлетворения, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Тогда пострадавшая обратилась в суд. Представитель ответчика с претензиями была не согласна: по версии УК, прорыв мог произойти из-за некачественно проведенных работ по замене внутриквартирных коммуникаций и канализации в кухне истца.

Однако во время рассмотрения дела суд установил, что общедомовая система горячего водоснабжения дома находилась в ненадлежащем состоянии и это привело к несоответствию температуры горячей воды нормативным требованиям. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе составила 107,67 градусов.

- При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что разрушение фильтра, установленного на трубе системы горячего водоснабжения в квартире истца, и затопление произошли по причине ненадлежащего выполнения АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» обязательств по управлению содержанию общего имущества в доме, - сообщили в суде.

В итоге с УК в пользу истца взыскали деньги на ее лечение и лечение котов, на кремацию животных, на ремонт квартиры и мебели. Также взыскана компенсация морального вреда – 300 тысяч рублей и штраф. Общая сумма составила 1 миллион 170 тысяч рублей.

Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляцию. Судебная коллегия оставила решение предыдущей инстанции без изменений.