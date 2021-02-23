Животные сварились заживо: в Ярославле прокуратура начала проверку по ЧП в квартире

В Ярославле прокуратура начала проверку по коммунальному ЧП Фото: Олег УКЛАДОВ

Коммунальная авария на улице Кооперативной в Ярославле произошла 22 февраля. Из-за прорыва трубы горячей воды хозяйка квартиры обварила ноги, в страшных мучениях погибла ее собака, а две кошки с ожогами сейчас находятся в ветклинике.

По факту этого ЧП прокуратура Ярославской области инициировала проверку.

- Проводится проверка по информации о причинении вреда здоровью жителей ряда многоквартирных домов и их животных вследствие прорыва труб горячего водоснабжения. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Аналогичное ЧП произошло и в Рыбинске - мужчина обварил стопы. Там же получил ожоги 30% тела рабочий, который упал в яму с горячей водой.