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НовостиОбщество23 мая 2023 8:28

Мэрия Ярославля продала три объекта недвижимости из более чем 70 запланированных

За три объекты выручили 8,24 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
В 2023 году городские власти продали три объекта недвижимости.

В 2023 году городские власти продали три объекта недвижимости.

Фото: Полина Вачнадзе

В 2023 году городские власти продали три объекта недвижимости, за которые выручили 8,24 миллиона рублей. По плану приватизации муниципального имущества, в этом году запланирована реализация более 70 объектов. Об этом сообщили на общегородском совещании в мэрии Ярославля.

Мэр Ярославля Артем Молчанов обратился с просьбой активизировать работу и особое внимание уделить работе с покупателями, которые планируют приобрести объекты культурного наследия, требующие реставрации.

В мае Ярославль лишился двух исторических зданий: дома на улице Пятницкой и здания магазина «Быки» на улице Карла Либкнехта.