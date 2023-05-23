Мэрия Ярославля продала три объекта недвижимости из более чем 70 запланированных

В 2023 году городские власти продали три объекта недвижимости.
Фото: Полина Вачнадзе
В 2023 году городские власти продали три объекта недвижимости, за которые выручили 8,24 миллиона рублей. По плану приватизации муниципального имущества, в этом году запланирована реализация более 70 объектов. Об этом сообщили на общегородском совещании в мэрии Ярославля.
Мэр Ярославля Артем Молчанов обратился с просьбой активизировать работу и особое внимание уделить работе с покупателями, которые планируют приобрести объекты культурного наследия, требующие реставрации.
В мае Ярославль лишился двух исторических зданий: дома на улице Пятницкой и здания магазина «Быки» на улице Карла Либкнехта.