Мэрия Ярославля продала три объекта недвижимости из более чем 70 запланированных

В 2023 году городские власти продали три объекта недвижимости. Фото: Полина Вачнадзе

В 2023 году городские власти продали три объекта недвижимости, за которые выручили 8,24 миллиона рублей. По плану приватизации муниципального имущества, в этом году запланирована реализация более 70 объектов. Об этом сообщили на общегородском совещании в мэрии Ярославля.

Мэр Ярославля Артем Молчанов обратился с просьбой активизировать работу и особое внимание уделить работе с покупателями, которые планируют приобрести объекты культурного наследия, требующие реставрации.

В мае Ярославль лишился двух исторических зданий: дома на улице Пятницкой и здания магазина «Быки» на улице Карла Либкнехта.