Отделение Союза архитекторов России выразило сожаление по поводу сноса исторических зданий в Ярославле

Магазин "Быки", известный всем жителям Пятерки, разрушен. Фото: Полина Вачнадзе

Май 2023 года общественники, архитекторы и просто неравнодушные к своему городу ярославцы запомнят надолго. За один месяц Ярославль лишился двух исторических зданий. 8 мая был разрушен деревянный дом с элементами стиля модерн на улице Пятницкой 1920-х годов постройки, 16 мая снесли магазин «Быки» на улице Карла Либкнехта 1948-1953 годов постройки.

Ярославская организация Союза архитекторов России в соцсетях опубликовала заявление по поводу уничтожения исторических домов.

- Уничтожение этих зданий свидетельствуют лишь о стремлении расчистить очередной участок для нового строительства в историческом центре города. Ярославская организации Союза архитекторов России считает, что снесенные здания имели несомненную художественную и градостроительную ценность, являлись значимыми элементами историко-градостроительной среды города. Выражает сожаление, что не удалось предотвратить эти сносы, - говорится в обращении.

Снос магазина никто не смог остановить. Фото: Полина Вачнадзе

По мнению архитекторов, Ярославль лишился значительной части архитектурного наследия советской эпохи. Например, магазин «Быки» имел характерные для этого периода зооморфные элементы лепного декора – барельеф головы быка.

- По регламентам Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Ярославля, исторические здания постройки до 1957 года запрещено сносить без письменного разрешения органа охраны и проведения экспертизы. Однако вопреки требованиям Проекта снос исторических зданий в центре города продолжается, - пишут архитекторы.

По их мнению, многие нестатусные старинные здания города сейчас находятся под угрозой уничтожения.

- Союз архитекторов призывает собственников исторических зданий, застройщиков прекратить сносы ценой исторической застройки, а чиновников профильных департаментов, коллег-архитекторов, проектирующих на месте предлагаемых к сносу ценных исторических зданий, относиться бережно к историко-культурному наследию города, принять меры предотвращению сносов ценой исторической застройки в центре города, - говорится в заявлении.