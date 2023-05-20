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НовостиОбщество20 мая 2023 14:42

В Ярославле ко Дню города сделают новый арт-объект

Бумажные кораблики нарисуют на лестнице у ЦНТИ
Полина Вачнадзе
Новый арт-объект появится в Ярославле. ФОТО: Telegram-канал Артема Молчанова

Новый арт-объект появится в Ярославле. ФОТО: Telegram-канал Артема Молчанова

В Ярославле ко Дню города появится новый арт-объект: яркие бумажные кораблики. Их нарисуют на лестнице у ЦНТИ.

- Это подарок ярославцам от АО "Ярославльводоканал" к празднику. Художники уже начали воплощать эскиз в жизнь, - рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Сейчас делается разметка будущего рисунка. Яркие кораблики будут видны издалека, в том числе, с противоположного берега Волги и с воды.

На прошлой неделе в Ярославле на площади у Речного вокзала установили скульптуру мамы- утки с четырьмя утятами.

Художники уже сделали разметку будущего рисунка. ФОТО: Telegram-канал Артема Молчанова

Художники уже сделали разметку будущего рисунка. ФОТО: Telegram-канал Артема Молчанова