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НовостиОбщество15 мая 2023 12:03

В Ярославле установили скульптуру мамы-утки с четырьмя утятами

Композиция пришлась по душе ярославцам
Полина Вачнадзе
На площади у Речного вокзала в Ярославле установили трогательную скульптуру. ФОТО: группа "Ярославский речной трамвайчик" Вконтакте

На площади у Речного вокзала в Ярославле установили трогательную скульптуру. ФОТО: группа "Ярославский речной трамвайчик" Вконтакте

На площади у Речного вокзала в Ярославле установили трогательную скульптуру: автор изобразил маму-утку и ее четырех утят, которые бодрым шагом куда-то направляются.

- Нам дорога каждая ваша улыбка, - написали в группе «Ярославский речной трамвайчик».

Милая композиция была установлена по инициативе Ярославского речного порта и действительно вызвала немало улыбок:

- Да это же супер-дизайн! Вы такие большие молодцы! Сплошной позитив!

- Этот мини-шедевр вряд ли оставит кого-то без улыбки!

- Очень милая история получилась! Спасибо за украшение нашего любимого города!

- Милота какая!