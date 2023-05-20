В МЧС напомнили ярославцам о запрете посещать леса

Ярославцам напомнили, что посещать леса сейчас запрещено. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области с 17 мая, согласно указу губернатора, действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено ходить в леса, разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы и мусор на землях лесного фонда, а также сжигать траву на участках, которые находятся рядом с лесом.

Особый противопожарный режим действует на протяжении 21 дня.

Для нарушителей введены немалые штрафы. гражданам за игнорирование требований указа губернатора придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 60 тысяч, юридическим - от 400 до 800.