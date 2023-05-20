В Ярославле умер мужчина, который попал под колеса автобуса

Скончался мужчина, который попал под колеса автобуса. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В больнице скончался мужчина, который днем 19 мая попал под колеса автобуса №1.ДТП произошло на Московском проспекте рядом с домом №147.

Пешеход пытался перейти дорогу по регулируемому переходу, но, по словам очевидцев, шагнул на "зебру", когда горел красный сигнал светофора. Водитель "ЛИАЗа" не успел остановиться.

- В результате ДТП пешеход, 64-летний мужчина, был госпитализирован, впоследствии скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.