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НовостиПроисшествия19 мая 2023 12:05

В Ярославле автобус сбил мужчину

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции
Полина Вачнадзе
В Ярославле под колеса автобуса попал пешеход.

В Ярославле под колеса автобуса попал пешеход.

Фото: Сергей ГАПОН

Днем 19 мая на Московском проспекте под колеса автобуса попал мужчина. Он жив, но получил травмы. По словам очевидцев, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

- На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося будут устанавливаться, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославец, насмерть сбивший 17-летнюю девушку, получил два года лишения свободы в колонии-поселении. И решил оспорить это наказание, так как посчитал его чрезмерно суровым.