В Ярославле автобус сбил мужчину

В Ярославле под колеса автобуса попал пешеход.
Фото: Сергей ГАПОН
Днем 19 мая на Московском проспекте под колеса автобуса попал мужчина. Он жив, но получил травмы. По словам очевидцев, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
- На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося будут устанавливаться, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Ярославец, насмерть сбивший 17-летнюю девушку, получил два года лишения свободы в колонии-поселении. И решил оспорить это наказание, так как посчитал его чрезмерно суровым.