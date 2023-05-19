В Ярославле автобус сбил мужчину

В Ярославле под колеса автобуса попал пешеход. Фото: Сергей ГАПОН

Днем 19 мая на Московском проспекте под колеса автобуса попал мужчина. Он жив, но получил травмы. По словам очевидцев, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

- На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося будут устанавливаться, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославец, насмерть сбивший 17-летнюю девушку, получил два года лишения свободы в колонии-поселении. И решил оспорить это наказание, так как посчитал его чрезмерно суровым.