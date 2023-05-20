В Ярославле проходит "Зеленый марафон"

В Ярославле стартовал "Зеленый марафон". Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 20 мая, в восьмой раз проходит "Зеленый марафон". Бегуны стартовали с Советской площади, пробегут по центральным улицам города и Волжской набережной.

- Участники "Зеленого марафона" пробуют свои силы на дистанциях 4,2 и 10 километров. Для любителей скандинавской ходьбы также предложена дистанция 4,2 кимлометра, - рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов. - Кроме соревнований для гостей организовали развлекательную программу, конкурсы, мастер-классы, а также показательные выступления спортсменов. Помимо этого все желающие пробуют свои силы в сдаче ГТО.

"Зеленый марафон" сегодня проходит в 60 городах России. Все собранные средства пойдут на благотворительность и экологические проекты, в том числе, на посадку деревьев.

Для безопасности участников забега центральные улицы Ярославля сегодня закрыты для проезда машин.