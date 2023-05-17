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НовостиОбщество17 мая 2023 8:52

В центре Ярославле ограничат движение автомобилей

Запрет будет действовать во время проведения «Зеленого марафона»
Полина Вачнадзе
В центре Ярославля ограничат проезд машин.

В центре Ярославля ограничат проезд машин.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на время проведения «Зеленого марафона» будет закрыт проезд транспорта по центральным улицам.

20 мая с 6 утра до 15:00 ограничения вводят на участках улиц Советской, Революционной, Почтовой, Кирова, Нахимсона, Волжской (верхний ярус) и Которосльной (верхний и нижний ярус) набережных, Советской площади и площади Челюскинцев, Мякушинском спуске, Народном и Советском переулках.

С 18:00 19 мая до окончания «Зеленого марафона» на этих же улицах вводится ограничение остановки и стоянки машин.