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НовостиОбщество20 мая 2023 7:50

На берегоукреплении в Волжском Рыбинска выявили массу дефектов

Стоимость работ - от 600 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Рыбинские специалисты провели обследование берегоукрепления в Волжском.

Рыбинские специалисты провели обследование берегоукрепления в Волжском.

Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинские специалисты провели обследование берегоукрепления в Волжском. На 800 метрах обнаружили массу дефектов: железобетонные конструкции потеряли свои физические свойства, песчаное основание вымыло, образовались ниши и пустоты. Все это ведет к разрушению инженерного сооружения, которое строилось еще в 1972 году.

Очевидно, что ремонт необходим. Но, по самым скромным подсчетам, он обойдется в 600-700 миллионов рублей.

- По итогам обследования подготовили проектно-сметную документацию. В начале июня передадим документы в госэкспертизу, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. Планируем войти в федеральную программу в 2024 году.

Есть проблемы и с берегоукреплением в поселке Каменники. Дом, стоящий на обрыве, сползает в воду.