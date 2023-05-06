В Рыбинском районе дом, стоящий на краю обрыва, сползает в Волгу

Вода все ближе подбирается к дому в поселке Каменники. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В ОНФ по Ярославской области обратились три семьи из поселка Каменники Рыбинского района. Их дом стоит на берегу Волги и люди опасаются, что скоро его смоет.

- Из-за интенсивного разрушения берега дом оказался на самом краю обрыва. Еще в 2014 году МЧС предупредило главу района, что бездействие может обернуться чрезвычайно ситуацией. Но власти проигнорировали сигнал, - рассказали общественники.

Ситуация усугубляется с каждым годом: уже обвалился пласт земли вместе с дорогой, упали деревья. Замедляют размыв камни и обломки бетонных плит, сброшенные к воде, но и они скоро перестанут быть для Волги препятствием.

Жильцы дома опасаются, что к 2026 году, когда согласно плану, должны сделать берегоукрепление, строение уже уйдет под воду.

Региональный исполком ОНФ подготовил письмо в прокуратуру.