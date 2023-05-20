В Ярославле выберут нового директора футбольного клуба "Шинник"

В Ярославле пройдет конкурс на должность директора "Шинника". ФОТО: группа "ФК "Шинник" ВКонтакте

В июле у генерального директора ФК "Шинник" Сергея Кулакова заканчивается контракт. Нового директора клуба будут выбирать на конкурсной основе, чтобы процедура была открытой и конкурентной. Такое предложение поступило от Ассоциации "Футбольный клуб "Шинник".

- Идею поддержал, - написал в своей Telegram-канале глава Ярославской области Михаил Евраев. - Позиция директора сейчас особенно важна. Недавно свой пост покинул главный тренер футбольного клуба Вадим Евсеев. Команде сейчас важна настройка и яркий лидер, который поведет клуб к новым победам. У "Шинника" хорошие результаты - наша команда вернулась в Футбольную национальную лигу, стала победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе и сейчас держится в середине турнирной таблицы Первой лиги. Но мы можем еще лучше.

Предложения принимаются с 22 мая по 5 июня включительно. Глава региона отметил, что Сергей Кулаков также может принять участие в отборе.

- Но дадим и другим кандидатам возможность себя проявить. Ассоциация приглашает жителей, болельщиков и профессиональное сообщество, кто чувствует в себе силы и желание, - приглашает Михаил Евраев.