Ярославец, насмерть сбивший 17-летнюю девушку, получил полтора года колонии-поселения

Девушка погибла под колесами машины в сентябре прошлого года. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Полтора года лишения свободы в колонии-поселении получил водитель, насмерть сбивший 17-летнюю девушку. Также мужчину лишили водительских прав на два года, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

ДТП произошло 30 сентября прошлого года на проспекте Фрунзе в Ярославле. Водитель не притормозил перед «зеброй» и сбил девушку, которая переходила дорогу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте аварии.

- В заседании, проведенном по ходатайству подсудимого при его согласии с предъявленным обвинением в особом порядке, подсудимый в полном объеме признал себя виновным в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд учел, что водитель сам вызвал скорую помощь на место аварии, принес извинения близким погибшей девушки и частично возместил вред. Но сыграло свою роль и то, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Вынесенный приговор не удовлетворил подсудимого и его защитника – решение суда они попытались оспорить, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Но областной суд пришел к выводу, что назначенное наказание не является чрезмерно суровым, соответствует требованиям закона и справедливости.