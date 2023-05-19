Перед ТЮЗом в Ярославле сделают сказочное пространство

В Ярославле продолжается ремонт здания ТЮЗа и театра кукол. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле продолжается ремонт здания ТЮЗа и театра кукол.

- Вес работы идут в соответствии с графиком. Перед входом оформим пространство «Сказка». Фонтан на площади перед зданием сделаем музыкальным. Обговорили с департаментом культуры и дирекцией театра подсветку объекта. Мы гордимся нашим театром и хотим, чтобы он выглядел соответствующе и стал еще одной яркой достопримечательностью Ярославля, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ремонт ТЮЗа должен завершиться летом следующего года. Сейчас коллективы театра юного зрителя и театра кукол работают в других помещениях, но сезон-2024 должны встретить уже в родных стенах.

Как идет ремонт ТЮЗа, что уже сделано, можно узнать здесь.