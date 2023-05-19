У Ярославского ТЮЗа и театра кукол будет единое руководство

Сезон-2024 театры откроют уже в обновленном здании. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле продолжается ремонт здания ТЮЗа. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил ход работ, а также встретился с коллективами театра юного зрителя и театра кукол.

Работы, на которые из федерального и областного бюджетов выделено порядка 800 миллионов рублей, идут по графику. Поэтому сезон-2024 театры откроют уже в обновленном здании.

Перед входом в театр будет пространство «Сказка», фонтан сделают музыкальным и с подсветкой.

Ремонт кровли выполнен уже на 90%, смонтирована система отопления. В основном зале демонтированы кресла, проложены новые кабельные трассы для механики сцены и освещения, заменена система электроснабжения. По всему фасаду сделаны новые конструкции для остекления. По решению главы региона, в фойе ТЮЗа восстановят исторический паркет.

Во время встречи с коллективами Михаил Евраев обсудил тему объединения двух театров.

– Театры будут существовать каждый сам по себе, они будут самостоятельными. Но руководство будет единым, потому что не может быть в одном здании двух хозяев, иначе они обязательно поругаются, – сказал губернатор. – А театры так и останутся в своих статусах. И важно, чтобы у членов коллектива была и достойная зарплата. Хотелось бы, чтобы те внебюджетные средства, которые театр зарабатывает, были серьезными. Это реалистичная задача.