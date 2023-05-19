День города в Рыбинске отметят 5 августа

День города в рыбинске пройдет 5 августа.
Фото: Администрация Рыбинска
В администрации Рыбинска назвали дату празднования Дня города. Традиционно он отмечается в первый выходной августа, в этом году первая суббота месяца выпадает на 5 число.
- В программе будут уже полюбившиеся горожанам мероприятия: беговой полумарафон «Бегом по Золотому кольцу», джазовый фестиваль «Джаз на родном языке», Народная сцена, - рассказали в администрации города.
Обещают организаторы и новые события. Сейчас программа Дня города прорабатывается, опубликуют ее ближе к дате праздника.
В Ярославле День города пройдет 27 мая. Его программа уже известна.