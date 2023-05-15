День города Ярославля-2023: программа праздника

День города Ярославля отметят 27 мая.
Фото: Мэрия Ярославля
27 мая Ярославль будет праздновать День города. Мэр Артем Молчанов в соцсетях рассказал, какие планируют развлечения.
В 12:00 на стадионе «Спартаковец» состоится открытие праздника.
В 13:00 на Стрелке пройдет аэрошоу от пилотажной группы «Первушино», выступят участники Ярославского и Рыбинского аэроклубов ДОСААФ России, а танцоры «ЯросДанс» устроят танцевальный флешмоб.
На Советской площади откроется фестиваль «ЯрЭтно», выставка «Древний город – центр современного искусства» и общегородской пленэр.
На Первомайском бульваре на участке от Волковского театра до Красной площади пройдут соревнования по воркауту «Кубок Ярослава Мудрого», а у памятника Н.Некрасова – программа «Литературный бульвар».
«Джазовый дворик» ждет гостей во дворе Музея истории города.
Подзеленье станет площадкой для интерактивных зон: древнерусской оружейной, потешных сражений на мечах, лучного тира, средневековых настольных игр.
На Которосльной набережной откроется проект «Музейная набережная. Герои улиц», посвященная героям ярославской науки.
На Центральном пляже можно будет поиграть в пляжный волейбол, футбол, регби, принять участие в мастер-классах и веселых стартах для детей и их родителей.
В Бутусовском парке планируют провести развлекательные мероприятия для четвероногих друзей и их хозяев.
- Вечером в 23:00 ярославцев ждет красочный салют на Стрелке, - сказал Артем Молчанов.
Более подробную программу Дня города Ярославля-2023 опубликуют позднее.