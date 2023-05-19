В Ярославской области случаи заболевания корью выявлены впервые с 2020 года

В Ярославской области подтвердился третий случай заболевания корью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области с января по апрель 2023 года было выявлено три случая заболевания корью. Последний раз корь в регионе «появлялась» три года назад – в первом квартале 2020 года. Тогда ей переболели пять человек.

Сейчас заболевших трое, все – дети, у которых не было прививок.

- Подтвердился третий случай заболевания корью у ребенка 2021 года рождения. Первые заболевшие – два брата 10 и 12 лет. Они были доставлены в инфекционную больницу для дальнейшего лечения. На протяжении 21 дня за жителями подъезда, в котором проживали мальчики, было установлено наблюдение, - сообщили в областном Роспотребнадзоре изданию "Ярославский регион".

По данным Роспотребнадзора, с начала 2023 года в России зарегистрировано более тысячи случаев заражения корью. Кто находится в зоне риска, как не заразиться этой болезнью и кому стоит сделать прививку, рассказал ярославский врач Дмитрий Захаренко.