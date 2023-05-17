Недетская болезнь: ярославский врач ответил на вопросы о кори

Отсутствие эпидемий на протяжении долгого времени доказывает эффективность вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, с начала 2023 года в России зарегистрировано более тысячи случаев заражения корью, при том, что в 2022-м году было зафиксировано чуть более 30 случаев. В Ярославской области заболевших трое, все диагностированные больные – не привитые дети.

Что стало причиной появления уже почти забытой болезни, и кто может оказаться в зоне риска? На эти вопросы КП-Ярославль ответил педиатр центра неотложной медицины «Медикор» Дмитрий Захаренко.

По словам врача, корь – инфекция «старая» и практически стопроцентно заразная, и столько лет она не напоминала о себе только благодаря вакцинации. «Стаж» коревой вакцины составляет около 50 лет и отсутствие эпидемий на протяжении долгого времени вполне доказывает ее эффективность.

- Одна из причин роста числа заболевших корью - уменьшение иммунной прослойки, то есть, процент населения, чей организм устойчив к кори, снизился, - поясняет Дмитрий Захаренко.

Для того, чтобы разобраться, что конкретно способствовало этому явлению, нужно понять механизм выработки антител к заболеванию. Если антитела есть, то иммунитет к заболеванию существует.

Конечно, самый большой риск заразиться корью и переболеть ей в тяжелой форме у не привитых людей. Но и те, кто получил дозу вакцины, от заболевания не застрахованы. Разница лишь в том, что протекать оно будет гораздо легче, без осложнений и, возможно, без специфических признаков. Например, корь может принять вид обычного ОРЗ, и диагноз в таком случае будет поставлен в соответствии с симптомами. Заболевший и врач могут и не понять, что пациент перенес корь.

Но вот те, кто однажды переболели – с прививкой или без – почти со стопроцентной гарантией получают пожизненный иммунитет. Исключения бывают очень редко.

Теперь разберемся с возможными причинами роста кори. Начнем с того, что все, кто переболел корью в ее классической форме (до появления вакцины) - люди старшего поколения. Вакцина была выпущена в 1970-х годах, и все, кто родился после, были привиты, что сформировало коллективный иммунитет.

До недавнего времени прививку делали детям в 1 год и в 6 лет по календарю прививок и ее необходимость не подвергалась сомнению. Поэтому иммунитет был практически у всех. Главная проблема настоящего времени заключается в том, что вакцинированная часть населения, не перенесшая заболевания, постепенно теряет к нему прививочный иммунитет. Этот процесс называется угасанием.

После прививки иммунитет угасает, он не пожизненный. И чем больше времени проходит с момента вакцинации, тем больше шанс заболеть.

Поэтому узнать, есть ли у человека иммунитет, можно только через специальный анализ – кровь на IgG к кори. Если в организме присутствуют антитела класса IgG, то устойчивость к болезни есть. Дмитрий Захаренко отмечает, что даже если результат положительный, прививку сделать не помешает – но все нужно решать индивидуально, после консультации с врачом и анализа количества антител. И важно помнить, что реакция каждого человека на вакцину индивидуальна, есть к ней и противопоказания.

С появлением новых случаев заболевания корью врачи, прежде чем поставить диагноз, тщательно его верифицируют (доказывают). Все три случая в Ярославской области подтверждены. Станет ли это началом эпидемии или вспышка будет погашена, сказать сложно, но зона риска сейчас стала значительно выше, чем несколько десятилетий назад.

Итак, кто же в нее входит?

- В первую очередь это дети, чьи родители отказались делать прививку. Таких детей сейчас все больше и больше, потому что родители рассуждают по принципу: даже если мой ребенок не привит, остальные вокруг привиты, да и случаи заболевания крайне редки, заболеванию взяться неоткуда. Но эта логика начала давать сбой с увеличением количества не привитых детей.

- Во второй группу населения, которая подвержена риску заболеть больше других, входят взрослые, у которых угас прививочный иммунитет. Происходит это примерно после 20-30 лет после вакцинации.

- В-третьих, в зону риска входят и мигранты из государств, в которых ситуация с корью менее благоприятна, нежели в России.

Вакцинироваться или нет, делать ли прививку повторно – такие решения нужно принимать только после консультации с врачом. Вакцинация против кори проводится бесплатно, а анализ на антитела к кори на платной основе.

Будьте здоровы!