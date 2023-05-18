В лесах Ярославской области установят 35 камер

В ярославских лесах установят 35 камер видеонаблюдения для мониторинга лесных пожаров. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На вышках в ярославских лесах дополнительно установят 35 камер видеонаблюдения для мониторинга лесных пожаров.

Сейчас в лесах работают 18 камер, информация с которых поступает в региональную диспетчерскую службу в круглосуточном режиме.

- Мы приняли решение о покупке из средств областного бюджета дополнительных 35 камер, чтобы покрытие по региону было стопроцентным. Таким образом, мониторить ситуацию будут 53 камеры, чтобы оперативно выявлять возгорания на территории всего лесного фонда. Учитывая, что наш регион является многолесным, вопрос крайне важный, - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Правительство области информирует: если вы заметили пожар, сообщить о нем нужно по телефону горячей линии 8-800-100-94-00.

С 17 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Он продлится 21 день.