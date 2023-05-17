На центральных улицах Ярославля из-за покраски бордюров ограничат проезд и парковку машин

В центре Ярославля ограничат движение и парковку машин.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На центральных улицах Ярославля на этой неделе будут красить бордюры. Из-за работ вводятся некоторые ограничения для водителей.
До 18 мая ограничение проезда действует на улице Депутатской. С 18 по 19 мая – по улице Максимова, с 20 мая и до окончания работ – на улице Нахимсона.
- Просим вас быть предельно внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и соблюдать требования «Правил дорожного движения», - сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
20 мая в центре Ярославля ограничат проезд автомобилей. В городе будет проходить "Зеленый марафон".