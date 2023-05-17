Местный предприниматель подарил ярославцам на День города клумбу с цветами

Цветочный салон подарил ярославцам на День города клумбу с тюльпанами. ФОТО: предоставлено салоном

Город Ярославль уникален и неповторим благодаря людям, живущим здесь, традициям, своей богатой историей.

Наш город по праву носит почетное звание «Столица Золотого кольца». Мы гордимся земляками, которые прославляли и прославляют Ярославль, своим самоотверженным трудом, достижениями в науке, спорте, искусстве, культуре. Мы вместе — это наш город!

Салон «Мир цветов» посадил на улице Лисицына, д. 56А в подарок городу и его жителями целую клумбу желтых прекрасных тюльпанов.

- Я хочу сделать наш город цветущим, ярким и красивым, чтобы Ярославль стал настоящей жемчужиной Золотого кольца. Мы планируем сделать как можно больше таких клумб. Пусть в нашем городе дети звонко смеются, молодежь успешно учится и работает, старшее поколение чувствует заботу! Пусть наш любимый город растет, развивается и занимает особое место в сердцах жителей. С праздником! – сказал директор салона Андрей Петропавловский.