Герой побывал в гостях у воспитанников ярославского детского дома

Участник боевых действий Сергей Кузяев рассказал ребятам о службе в Афганистане. ФОТО: предоставлено организаторами

4 мая в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои» состоялась встреча воспитанников Детского дома музыкально-художественного воспитания имени Н.Н. Винокуровой (г. Ярославль) с участником боевых действий на территории республики Афганистан, руководителем исполкома Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергеем Александровичем Кузяевым.

Сергей Александрович рассказал ребятам о подвиге своего деда, участника Великой Отечественной войны, о службе в рядах ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ Сергея Александровича о тех памятных случаях, когда молодые солдаты, рискуя собственной жизнью, спасали целые заставы и караваны от бандформирований.

Интересно было ребятам поговорить с Сергеем Александровичем и о его увлечении парашютным спортом, которым он занимается со школьных лет. На счету его 206 прыжков, причём с разными парашютными системами и с разной высоты от 4,5 километров до 250 метров. Сергей Александрович рассказал, что в его практике есть так называемые затяжные прыжки, когда от самого выброса с самолёта до раскрытия купола проходило 60 секунд, а скорость полета развивалась стремительно до 270 километров в час.

После выступления, руководитель проектов АНО «Региональный центр поддержки культурных проектов» Светлана Прохорова рассказала ребятам об исторических героях земли Ярославской: Александре Невском и Федоре Ушакове и вручила подарки от проекта «Культурные бренды и символы Ярославии: знать и гордиться», который осуществляется в партнёрстве с Учебно-методическим и информационным центром при поддержке Департамент общественных связей ЯО.

Гостеприимные ребята напекли к приходу гостей блинов и пригласили на чай.